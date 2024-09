DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® PROTEIN EXIGENT est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels des félins capricieux comme le vôtre, et convient aux chats adultes. Certains chats difficiles sont plus attirés par les aliments riches en protéines. ROYAL CANIN® PROTEIN EXIGENT offre l’équilibre idéal entre protéines, glucides et matières grasses pour stimuler et satisfaire l’appétit naturel des chats ayant cette prédisposition. L’apport énergétique de la formule ROYAL CANIN® PROTEIN EXIGENT est spécifiquement adaptée pour aider votre chat à conserver son poids de forme. De plus, ROYAL CANIN® PROTEIN EXIGENT a été formulé à partir d’un complexe équilibré et optimal de minéraux qui contribuent au renforcement du système urinaire de votre chat adulte. ROYAL CANIN® a développé 3 formules différentes, afin de satisfaire les chats les plus exigeants ! Ces produits font tous partie de notre gamme Feline Preference et comprennent également les produits ROYAL CANIN® SAVOUR et ROYAL CANIN® AROMA EXIGENT.

