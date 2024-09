STERILISED Mousse

DÉTAILS DU PRODUIT

La stérilisation est un processus qui change la vie, non seulement parce qu’elle rend toute grossesse impossible, mais aussi parce qu’elle est bénéfique pour la santé de votre chat et entraîne des changements de son niveau d’énergie qui requièrent certains nutriments spécifiques. C’est pourquoi ROYAL CANIN® STERILISED est spécialement formulé pour répondre aux besoins de votre chat adulte stérilisé. Grâce à un apport énergétique contrôlé et à une teneur modérée en matières grasses, ROYAL CANIN® STERILISED aide à limiter le risque de surcharge pondérale de votre chat, particulièrement si vous lui fournissez des rations quotidiennes appropriées. ROYAL CANIN® STERILISED contient également un équilibre de minéraux soigneusement étudié qui contribue à la santé urinaire de votre chat. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Sterilised est également disponible sous forme de émincé en gelée ou bien sous forme de nourriture sèche en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

