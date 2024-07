RENAL BOEUF Bouchées en sauce

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® RENAL WITH BEEF émincé en sauce est un aliment diététique complet pour chats destiné au soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique et à la réduction de la formation de calculs d’oxalate. Protéines de qualité élevée. Teneurs réduites en phosphore, calcium et vitamine D. Propriétés d’alcalinisation de l’urine. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de consulter un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Utiliser au départ, jusqu’à 6 mois pour le soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique et jusqu’à 6 mois pour la réduction de la formation de calculs d’oxalate.

