Un chat est bien plus qu'un excellent compagnon. Une fois intégré dans une famille, il peut aussi jouer un rôle important dans le développement des enfants en les responsabilisant et en leur apprenant à s'occuper d'un animal.

Avant d'accueillir un nouveau chat ou chaton chez vous, il faut préparer les enfants afin de garantir la sécurité du nouvel animal de compagnie et des enfants.

Éduquer les enfants

Les enfants ont souvent tendance à en faire trop lorsque le nouveau chat ou chaton arrive pour la première fois dans sa nouvelle maison. Ils sont excités et bien entendu veulent s'en occuper. Les chats adultes, pour la plupart, sauront se tenir à l'écart des enfants s'ils ne veulent pas être dérangés, mais on ne peut pas en dire autant des chatons.

Dans tous les cas, expliquez aux enfants que le nouvel animal de compagnie n’est pas un jouet et qu’il a besoin de solitude à certains moments. Faites les présentations dans un environnement calme et expliquez les règles à respecter pour s'occuper du nouvel animal de compagnie et pour le bien de tous.

Tout au long de cette période, vous pouvez :

demander aux enfants de s'asseoir par terre et laisser le chaton venir à eux ;

apprendre aux enfants à bien prendre soin du nouveau chaton et à bien se comporter avec lui. La meilleure façon de manipuler un chaton consiste à glisser une main sous son ventre pendant que l’autre main soutient son arrière train. Il vaut mieux éviter que les enfants ne le prennent seuls, sauf si vous leur avez expliqué la manière correcte de le faire ;

lorsqu'un enfant tient le chat ou le chaton contre lui, vérifiez qu'il ne serre pas trop fort ;

apprenez aux enfants à ne pas tirer sur la queue du chat ou chaton ;

Ils ne doivent pas tenir le chat ou le chaton par la tête ou le cou ;

les enfants ne doivent pas attraper le chat ou le chaton en plaçant la main sous ses pattes avant ;

expliquez-leur qu'ils ne doivent jamais réveiller un chat ou un chaton qui dort, car c'est un moment important pendant lequel le chaton grandit et renforce son immunité ;

apprenez aux enfants que trop d'excitation ou de bruit peuvent provoquer un état de stress chez leur nouveau chaton et qu'ils doivent donc rester calmes lorsqu'ils s'en occupent.

Veiller à la sécurité du chaton et des enfants

Un certain nombre de mesures peuvent être prises pour garantir la sécurité du nouveau chaton et de vos enfants. Il s'agit notamment :