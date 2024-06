La caractéristique distinctive de l'affenpinscher est sa pilosité faciale. Il arbore des sourcils broussailleux, une couronne autour des yeux, une barbe imposante, un toupet et des moustaches. Son poil doit être aussi dur et hirsute que possible. C'est un facteur essentiel de son expression simiesque, d'où provient d'ailleurs son nom, car Affen veut dire « singe » en allemand.

Alliant une personnalité charmante et effrontée avec une nature audacieuse, un esprit vif et une grande intelligence, l'affenpinscher est un excellent compagnon pour toute la famille.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)