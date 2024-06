La grâce innée et le regard perçant du lévrier afghan lui valent de nombreux admirateurs à travers le monde. Élevé à l'origine comme chien de chasse dans les montagnes et les déserts, le lévrier afghan possède une vitesse, une endurance et une agilité impressionnantes.



Bien que timide avec les étrangers, le lévrier afghan est affectueux, fidèle et joueur avec sa famille humaine. Par ailleurs, on sait que les lévriers afghans ont un tempérament relativement indépendant et ne répondent pas bien aux méthodes strictes d'éducation. Ils conviennent mieux aux maîtres expérimentés.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)