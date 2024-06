Ce chien de garde est grand et robuste, musclé et athlétique ce qui en fait un bon compagnon pour de longues marches et l'exercice. L'expression noble et digne de l'akita l'a rendu populaire dans le monde entier.

À l'exception du blanc, toutes les couleurs de poil sont « urajiro », ce qui signifie qu'il est recouvert de poils blanchâtres sur les côtés du museau et des joues, sous la mâchoire, le cou, la poitrine, le ventre, sous la queue et à l'intérieur des jambes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)