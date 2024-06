Basset des Alpes

Les bassets des Alpes sont des chiens robustes et résistants, utilisés pour traquer le gros gibier à sabots blessé, ou comme chiens courant sur la piste des lièvres et des renards en montagne.



Jamais troublés, ces chiens calmes et confiants sont à la fois amicaux et vifs. Ces chiens de chasse robustes sont courts sur pattes mais solidement bâtis, avec des os bien développés et des muscles fermes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)