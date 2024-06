Bouvier d'Appenzell

Traditionnellement utilisés pour conduire et garder le bétail et d’autres animaux, ainsi que pour protéger la ferme, les bouviers d'Appenzell sont également des chiens de travail polyvalents et des chiens de famille exceptionnels. Ils appartiennent à une race de chien tricolore, de taille moyenne, de forme carrée et de bonnes proportions.

Musclés, très mobiles et agiles, avec une expression espiègle caractéristique, ces chiens sont généralement dynamiques et très confiants. Ils sont intrépides, mais méfiants envers les étrangers. Ils sont réputés pour leur constance, mais ils sont aussi de merveilleux compagnons et très réceptifs.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)