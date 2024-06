Terrier australien à poil soyeux

Les terriers à poil soyeux sont originaires de Sydney, en Australie. Ils sont étroitement apparentés au Yorkshire terrier. Leur pelage est fin, plat et brillant, d'où leur nom.

Malgré leur taille et leur apparence raffinée, ces chiens ont toutes les caractéristiques du terrier. Ils sont l'incarnation de l'enthousiasme, de l'activité et de la solidité. Ces joyeux petits chiens font d’excellents compagnons grâce à leur nature sociable et à leur adaptabilité.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)