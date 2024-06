Comme tous les chiens d'eau, les barbets, qui sont utilisés pour chasser le gibier à plume, sont bien plus que de simples retrievers. Ils localisent et chassent le gibier caché dans la végétation aquatique et le récupèrent une fois tiré.

Ils n'ont pas peur du froid et entrent dans l'eau, peu importe le temps qu'il fait. Leur milieu préféré est l'eau, avec laquelle ils adorent s'éclabousser, pour le travail ou pour le plaisir.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)