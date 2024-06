Membre de la race nationale de son pays d'origine, le cimarron uruguayen est un chien polyvalent utilisé non seulement comme chien de berger, mais également comme chien de chasse et de garde.

De taille moyenne et de type molossoïde, compact et agile, il dispose d'une ossature solide et d'une bonne musculature. Il est apprécié pour son équilibre, son intelligence et son courage, à la chasse comme à la maison.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)