Le clumber spaniel est un chien patient au grand cœur et très intelligent, doté d'une détermination capable de renforcer ses capacités naturelles. Silencieux, tirant parti de ses excellents sens, il est également un compagnon fidèle et sûr de lui, qui respire la gentillesse et la dignité.

Ce chien bien équilibré aux os lourds arbore une expression pensive. C'est un animal actif qui incarne une grande force. Grâce à son long corps et à ses pattes courtes, le clumber spaniel a une démarche chaloupée, il avance en ligne droite sans effort.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)