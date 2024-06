Dogue des Canaries

C'est une race robuste et bien proportionnée de taille moyenne avec un masque noir distinctif. Le corps est plus long que la hauteur au garrot, une caractéristique légèrement plus prononcée chez les femelles.

Les dogues des Canaries sont bien équilibrés et très sûrs d'eux-mêmes. Obéissants et dociles avec leur famille, ils sont très attachés à leur maître, et traitent les étrangers avec suspicion. Ils sont sûrs d'eux, nobles et un peu distants, mais très déterminés et vigilants lorsqu'ils sont alertés. Leur aboiement est grave et profond.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)