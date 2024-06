Les origines du cocker anglais remontent à la chasse. Élevée comme chien d'arrêt ou chien de chasse, la race a été largement utilisée en Angleterre et en Europe pour récupérer du petit gibier à plumes, en particulier la bécasse (« woodcock » en anglais) dont la race tire son nom. Les cockers anglais sont considérés comme les plus anciens chiens d'utilité.

Les origines de la race remontent en Espagne et le terme « Spaniel », présent dans son nom anglais, signifie « épagneul », ou « chien espagnol ». Les cockers anglais ont acquis une énorme popularité dans toute l'Europe au fil des ans pour leur qualités de chiens de chasse et leur grandes aptitudes à la chasse aux oiseaux avant l'invention du fusil. Les épagneuls sont divisés entre les épagneuls d'eau ou les épagneuls terrestres, spécialisés dans les subtilités de la chasse dans l'un ou l'autre milieu. L'anglais est le plus petit membre de la variété terrestre. Les chiens ont continué à prospérer en Angleterre au XIXe siècle lorsque les expositions canines battaient leur plein et que les standards de la race ont été établis. De par leur tempérament et leur personnalité, les cockers anglais se sont rapidement démarqués des autres épagneuls.

La race a ensuite divergé de son cousin américain au début du XXe siècle. Les deux races ont été reconnues officiellement par l'American Kennel Club en 1946. L'anglais se distingue par une tête et un nez plus longs et un pelage plus court.

La race a également gagné en popularité avec la sortie en 1955 du film d'animation de Disney La Belle et le Clochard, Belle étant interprétée par un cocker doux et élégant.