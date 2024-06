Le foxhound anglais est un chien puissant, équilibré, affûté, véritable archétype de tous les chiens courants européens de grande taille.

Débordant d'énergie et excellent en endurance, il peut courir pendant des heures. Ce chien est né pour la chasse. Néanmoins, il s'agit d'une race amicale et non agressive.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)