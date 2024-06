Utilisés traditionnellement pour conduire et surveiller le bétail et pour garder la ferme, les chiens de bouvier de l'Entlebuch sont aujourd'hui reconnus comme des chiens de travail et de compagnie polyvalents. Ces chiens compacts ont le même poil tricolore que les autres chiens de montagne et bouviers suisses.

Chiens très agiles et actifs, ils ont conquis le cœur de leurs admirateurs grâce à leur expression douce, vive et avenante.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)