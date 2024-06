Chien de la Serra da Estrela

Les chiens de la Serra da Estrela sont des molossoïdes de type mastiff. Bien équilibrés, compacts et robustes, ils gagnent le respect des étrangers grâce à leur comportement ferme et réservé.

Ils obéissent remarquablement à leur maître et font des compagnons fidèles et inséparables. Ils travaillent sans relâche pour protéger le troupeau des loups et des voleurs.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)