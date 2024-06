Le grand est un chien à forte carrure qui respire l’élégance et la force. Sa tête, sa couleur et son expression sont typiques du type français. Le petit est un chien de taille moyenne distingué et bien proportionné.

Instinctivement chien de meute, le gascon saintongeois est un chien entreprenant doté d'un fin odorat et d'une très belle gorge. Calme et affectueux, il n’a aucun problème pour suivre les ordres.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)