Terrier irlandais Glen of Imaal

Comme tous les terriers, ces petits chiens tenaces furent développés pour chasser le blaireau et le renard et maintenir au plus bas la population de rats. Avec le temps, ils devinrent de gentils chiens de compagnie, même si cette race demeure l’une des moins répandues et des moins connues.

Bien qu'ils fassent partie de la liste des races autochtones vulnérables du Kennel Club, ces solides petits terriers reviennent petit à petit sur le devant de la scène. Leur charme naturel et leur aptitude à la vie de famille y est pour beaucoup.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)