Berger islandais

Les bergers islandais sont d’un naturel très vif et accueillent toujours les visiteurs avec beaucoup d’enthousiasme. Ces chiens enjoués, joueurs et sympathiques sont également curieux et intrépides.



Même si la race a gagné en popularité au cours des dernières décennies, elle demeure peu répandue. Arborant une expression qui dégage gaieté, gentillesse et intelligence, les bergers islandais sont dotés d’une personnalité confiante et dynamique. Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)