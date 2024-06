Chien courant d’Istrie à poil ras

Les chiens courants d’Istrie à poil ras sont des chiens de chasse impressionnants, spécialisés dans les lièvres et les renards, mais ils possèdent également un instinct exceptionnel en tant que chiens en laisse. Leur constitution convient parfaitement à la géographie de leur région d'origine, c'est-à-dire, aux vastes terrains découverts d'Istrie

Ces chiens courants d'aspect noble ont un pelage blanc comme neige parsemé de taches orange citron, un poil fin et lisse et une tête bien dessinée, longue et étroite. Les oreilles peuvent également être mouchetées de taches oranges.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)