Les chiens courants italiens à poil ras sont bien adaptés aux terrains les plus divers. Ce sont des animaux très robustes qui peuvent courir très vite et qui travaillent avec enthousiasme, seuls ou en meute. Le chien courant italien à poil ras a une expression gentille et un son de voix très agréable.

Ils descendent des chiens primitifs de l'Égypte ancienne qui ont été introduits le long de la côte méditerranéenne, notamment en Italie, par des commerçants phéniciens. Il existe de nombreuses représentations de chiens ressemblant beaucoup à des chiens courants italiens à poil ras auprès de divers pharaons.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)