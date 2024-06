Le terrier de chasse allemand a une vocation de travail. Toujours essentiellement élevé par des chasseurs, ce chien polyvalent est plus particulièrement doué pour débusquer le gibier sous terre et comme chien d'eau.

Courageux, volontaire et tenace, il se montre aussi très vif et fiable. Petit chien compact et bien proportionné, le terrier de chasse allemand est sociable et obéissant, jamais agressif ni peureux.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)