Berger de Maremme et Abruzzes

Les bergers de Maremme et Abruzzes sont grands, puissants, robustes et quelque peu rustiques, mais tout de même majestueux et distinctifs.

Les chiens de garde de cette race font preuve de beaucoup de courage, de détermination et de jugement dans leur travail principal de gardien et de défenseur du bétail et des biens en général. Bien que fiers, les bergers de Maremme et Abruzzes se dévouent à leurs compagnons humains.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)