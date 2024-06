Les terre-neuve sont des chiens sociables et de bonne nature. Ils sont bien adaptés aux conditions extrêmes et, grâce à leur corps puissant et musclé et à leur excellente coordination, ils peuvent être éduqués pour devenir de précieux chiens de sauvetage en mer. En fait, c'est dans l'eau que les terre-neuve sont vraiment dans leur élément. Ce sont d’excellents nageurs, grâce à leur forte queue large à la base et qui ressemble beaucoup à un gouvernail.

Ces chiens existent en différentes couleurs, y compris le noir et blanc, le noir et le marron.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)