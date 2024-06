Ces chiens sont les auxiliaires parfaits du chasseur à tir dans les territoires de moyenne surface, grand spécialiste du lapin, aucun autre gibier ne lui résiste !

Le petit basset griffon vendéen est un chasseur courageux et enthousiaste qui adore travailler dans les ronces et les broussailles. Son caractère est celui d'un petit chien docile, mais il est toujours prêt et passionné.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)