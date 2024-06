Le berger picard est un chien de berger français de taille moyenne, robuste mais élégant, et musclé, qui déborde d'énergie. Ce membre de la race des terriers, au regard intelligent, se distingue par son dynamisme et sa vivacité. C'est en 1863 que le berger picard est pour la première fois présenté et jugé dans la même classe que le berger de Beauce et le berger de Brie. Son appartenance à la race picarde est quant à elle avérée en 1898. À cette époque, elle est toujours tricolore, marquée de feu.

Le prototype de la race est Tambour, qui appartenait à Emile Bedut. De nos jours, le berger picard est le plus souvent chien de garde et de compagnie, ce qui semble très bien lui convenir. Les amateurs de la race louent sa gentillesse, sa fidélité, son intelligence et la tranquillité d’esprit qu’il inspire. Il est également célèbre pour sa santé de fer et son incroyable équilibre.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)