Cet épagneul français est la réponse trouvée par les chasseurs de la baie de Somme face à l'afflux de pointers anglais au début du XXe siècle. Ce gentil chien est encore utilisé comme chien de rapport, mais il est aussi un chien de compagnie très amical.

L'épagneul picard a une bonne musculature et une expression douce, à la tête gaie et imposante. Le standard officiel a été publié il y a plus d'un siècle et la race a peu changé depuis.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)