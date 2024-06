Les chiens d'arrêt portugais sont très sociables et calmes, gracieux et élégants d'apparence et d'attitude.

Bien que les origines du chien d'arrêt portugais soient peu connues, les talents de cette race ne font aucun doute. Ces chiens intelligents affichent une très forte éthique de travail, sont étonnamment rusés et indiquent clairement une piste lorsqu'ils en sentent une. Une fois qu'ils ont flairé l'odeur du gibier, ils peuvent être totalement indifférents à ce qui se passe autour d'eux.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)