Le pudelpointer est un chien serein, calme et équilibré, doté d'un instinct de chasse bien développé. Il n'a peur ni du gibier ni des coups de feu.

Le caniche n'a été utilisé que lors de la création des premières souches de la race. Son instinct de chasse est préservé dans la race actuelle. En associant l'instinct du pudelpointer à son exceptionnelle aptitude à travailler en plaine, grâce à un nez fin et réceptif même à distance, une quête rapide et des arrêts fermes, il a été possible de créer un chien de chasse polyvalent.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)