Chien de berger roumain des Carpates

Cette race relativement massive est agile et jamais lourde. Il s'agit généralement de chiens vigoureux. On l'a utilisé pendant des centaines d'années pour garder les troupeaux. Il est également apprécié comme chien de garde. Ces braves gardiens innés ont un attachement instinctif et inconditionnel à leur troupeau et à leur berger.

Ce sont des chiens dignes, calmes et bien équilibrés. La race se caractérise dans son aspect par un corps rectangulaire. Les mâles et les femelles sont faciles à distinguer : les mâles sont plus grands et plus forts.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)