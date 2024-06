Chien courant de Schiller

Les chiens courants de Schiller sont des animaux nobles, bien proportionnés et musculeux qui respirent la vitesse et la force. Ils sont appréciés pour leur attitude dynamique et attentive. De par leur nature obéissante et intelligente, ils sont réputés être gentils avec les enfants et, avec l'éducation appropriée, ils s'intégreront facilement dans le foyer familial.

Well proportioned, slightly rectangular in the body, sinewy and noble, the Schillerstövare gives the impression of speed and strength. Sa robe est beige, mantelée de noir.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)