Le husky de Sibérie est un animal vif, sociable et doté d'un tempérament doux. Malgré sa taille et son apparence, il n'est pas agressif envers les autres chiens ni envers l'homme quand il est bien éduqué et sociabilisé.

Du fait de son intelligence, de son calme et de son désir de faire plaisir, le husky de Sibérie est un compagnon enrichissant et un travailleur motivé.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)