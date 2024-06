Chien courant slovaque

Le courage et le calme font partie des caractéristiques les plus prisées des chiens courants slovaques, qui sont utilisés dans leur pays natal pour suivre les traces des sangliers et des carnivores.

Toujours de couleur noire avec des marques feu, les chiens courants slovaques possèdent une ossature solide malgré leur stature plutôt légère. Leur corps a la forme d’un rectangle allongé. Ces chiens sont dynamiques et possèdent un sens extraordinaire de l’orientation.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)