La race tire son nom du Black Country d'Angleterre (Pays noir), qui comprend Birmingham et le Staffordshire. Avec son corps fort et musclé et ses yeux intelligents, cette race s'est rapidement bâti une réputation de chien de combat redoutable.

Mais quiconque connaît un staffordshire bull terrier sait que ces chiens sont des animaux sensibles et joueurs qui sont dévoués à leur famille.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)