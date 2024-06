Le chien de Taïwan est extrêmement fidèle à son maître. Audacieux, intrépide et dynamique, doté de sens très développés, ce chien de taille moyenne à la tête triangulaire, aux yeux en amande, aux oreilles minces et dressées, et à la queue en faucille est un animal sec, tout en muscles et bien proportionné.

Le chien de Taïwan est une race originaire de Taïwan. Il s'agit du descendant des chiens de chasse d'Asie du sud qui cohabitaient avec l'homme dans les régions montagneuses du centre de l'île de Taïwan. Il était le compagnon fidèle des anciens chasseurs dans la forêt sauvage.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)