Ces chiens résistants et actifs, connus comme d'excellents sauteurs, sont des compagnons très fidèles. Ils sont de taille moyenne avec des muscles bien développés et une crête de poils sur le dos.

Le chien thaïlandais à crête dorsale est une race ancienne que l'on peut voir dans des documents historiques thaïlandais rédigés il y a environ 360 ans. Il était principalement utilisé pour la chasse dans l'est de la Thaïlande. On l'utilisait aussi pour escorter les charrettes et comme chien de garde.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)