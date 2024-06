Le dogue du Tibet est un molosse puissant et bien bâti. Ce chien à l'allure sobre en impose par sa force et sa résistance, ce qui lui permet de travailler, et ce, quel que soit le climat. Indépendant et imposant le respect, le dogue du Tibet est très fidèle à sa famille et ne laissera personne entrer sur son territoire.

Cette race de chiens grandit lentement. En effet, les femelles mettent deux à trois ans pour se développer physiquement, tandis que les mâles ont besoin d'au moins quatre ans.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)