Épagneul tibétain

Les épagneuls tibétains sont de petite taille mais à la silhouette bien équilibrée . Observez la posture de ces petits chiens et trois animaux différents vous viendront à l’esprit : le singe, le chien et le chat. Ces animaux attachants sont gracieux et très agiles. Ils ont également la réputation d’être de bons gardiens, ne dormant que d’un œil afin de ne rien manquer.

Considérés comme originaires du « toit du monde », il n’est peut-être pas surprenant que les épagneuls tibétains soient une espèce en bonne santé, avec une espérance de vie bien supérieure à la moyenne, qui peut souvent atteindre 15 ans.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)