Le welsh springer spaniel est beaucoup moins répandu que son cousin anglais, mais de nombreux experts s'accordent à dire que cette race est le mélange parfait entre chien de chasse et chien de concours. Très actif et dynamique, il s'attaque aux faisans et aux lièvres sur terre, dans l'eau, dans les broussailles et les arbustes.

Il a également toutes les qualités d'un animal de compagnie affectueux : une personnalité vive et fidèle, une espérance de vie supérieure à la moyenne, une excellente santé et une robe presque auto-nettoyante. Le welsh springer spaniel est un excellent compagnon pour les enfants tout comme les adultes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)