Les whippets sont heureux presque n'importe où. Le champ de courses fait battre leur cœur et ils aiment vivre à la maison parmi les humains. Ces chiens gentils, affectueux et sereins sont des compagnons idéaux et de grands athlètes.

Aujourd'hui le whippet qui est le plus répandu des lévriers, a longtemps été connu sous le nom de petit lévrier. Malgré leur apparence délicate, les whippets sont des chiens forts, robustes et débordants d'énergie.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)