Braque hongrois à poil dur (Vizsla)

Les braques hongrois à poil dur, également connus sous le nom de Vizsla à poil dur, sont très attachés à leur maître, ont une haute idée de leur valeur, sont réceptifs et faciles à éduquer, mais supportent mal la brutalité. Ils maintiennent le contact avec leur maître, cherchent la piste avec passion et persévérance, et emploient bien leur excellent flair et leur parfaite aptitude à l'arrêt.

Les braques hongrois à poil dur sont couramment utilisés comme chiens thérapeutiques en raison de leur intelligence et de leur patience. Cela dit, ils demandent beaucoup d'exercice en raison de leur grande d'énergie. Cela les rend très doués pour nombreux sports canins.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)