Maladies courantes du chien âgé

L’arthrose chez les chiens âgés

L’arthrose est une cause fréquente de boiterie chez les chiens âgés. Elle est causée par la détérioration progressive du cartilage qui recouvre leurs articulations. En raison de la lente régénération des cellules chez les chiens âgés, il n’y a malheureusement aucun moyen de guérir cette maladie. Il est toutefois possible de la traiter pour soulager la douleur et ralentir sa progression.

Des articulations douloureuses ou des difficultés à se déplacer sont parfois considérées comme de simples signes de vieillissement chez votre chien ; toutefois, si vous remarquez qu’il a beaucoup de difficulté à bouger, vous devriez consulter votre vétérinaire, car il pourra peut-être vous aider à atténuer certaines des souffrances de votre chien.

Les chiens en surpoids sont plus susceptibles de souffrir d’arthrose en raison de la pression supplémentaire exercée sur leurs articulations. Il est donc recommandé de veiller à ce que votre chien se maintienne à son poids idéal. Vous pouvez également vous assurer que sa nourriture contienne des nutriments précis qui favorisent la santé des articulations, comme les acides gras oméga-3 anti-inflammatoires, ou des complexes de nutriments sur mesure qui ont une efficacité clinique (par exemple l’extrait de curcuma, le collagène et les polyphénols de thé vert), la glucosamine et la chondroïtine.

Le dysfonctionnement cognitif chez les chiens âgés

À mesure que votre chien vieillit, vous remarquerez peut-être des changements de comportement. Si certains d’entre eux peuvent être attribués au vieillissement, il peut aussi s’agir d’un dysfonctionnement cognitif qui se manifeste chez les chiens de manière semblable à la maladie d’Alzheimer chez les humains.

Les vaisseaux sanguins de votre chien se détériorent avec l’âge, ce qui réduit la circulation du sang et de l’oxygène vers le cerveau. Cette situation affecte son comportement et cause une perte d'orientation, des problèmes de mémoire, des troubles du sommeil et même de l’agitation ou de l’hostilité.

Cet état peut être très éprouvant pour votre chien, mais celui-ci peut être soulagé. Faites faire de l’exercice à votre chien en lui faisant faire de courtes promenades régulières et rétablissez les ordres que vous lui avez enseignés lorsqu’il était un chiot. Réduisez le stress en maintenant sa routine quotidienne et choisissez des aliments riches en antioxydants, car ces derniers participent à la protection des cellules contre les radicaux libres nocifs.

Des solutions existent pour éviter que votre chien âgé ne souffre inutilement de ces affections courantes. Prenez rendez-vous avec votre vétérinaire si vous remarquez ces symptômes afin de vous assurer de lui prodiguer les meilleurs soins possible.