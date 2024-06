Mon chien est-il en surpoids ?

Dans les pays industrialisés, plusieurs études ont démontré qu'au moins un chien sur cinq est obèse. L'obésité chez le chien peut augmenter le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et d'arthrite et favoriser l'apparition de nombreuses autres maladies chroniques. Il est donc essentiel de surveiller le poids de votre chien et d'admettre son surpoids éventuel afin de le maintenir en bonne santé.

Quelle est la probabilité que mon chien soit en surpoids ?

Certains facteurs peuvent prédisposer votre chien à la prise de poids et à l'obésité. Certaines races, par exemple, comme le labrador retriever, sont plus susceptibles de prendre du poids, plus particulièrement les races de très petite taille.

Les chiennes sont davantage exposées au surpoids et la fréquence des cas d'obésité chez le chien augmente avec l'âge. Les chiots obèses ou en surpoids sont également plus susceptibles de devenir obèses en grandissant que ceux qui étaient maigres ou avaient un poids idéal.

Si votre chien est stérilisé, il a deux fois plus de chance de prendre du poids qu'un chien non stérilisé du fait des changements hormonaux provoqués par cette intervention. Le style de vie de votre chien a également un impact. S'il est trop sédentaire, s'il se nourrit de vos restes ou s'il n'a pas été complètement sociabilisé quand il était petit, sa relation à la nourriture peut entraîner une prise de poids.