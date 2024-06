Les risques associés à l’obésité chez votre chien

L’obésité est un problème croissant pour l'espèce humaine et, malheureusement, il en va de même pour les chiens. Plusieurs études ont montré qu’au moins un chien sur cinq dans les pays industrialisés est classé comme obèse. Si votre chien est obèse, il présentera un risque plus élevé de développer un certain nombre de maladies chroniques tout au long de sa vie et dont il est important d'être conscient.

Risque d’obésité de votre chien

Un chien est considéré comme obèse lorsqu’il dépasse de 15 à 20 % son poids idéal ou s’il est impossible de sentir ses côtes à travers sa peau, son pelage et ses tissus corporels. Sa race, sa patrimoine génétique, son âge, son sexe, son mode de vie, son alimentation et le fait qu’il ait été stérilisé ou non contribuent à la probabilité que votre chien devienne obèse.

Par exemple, les chiennes sont plus prédisposées à prendre du poids, tandis que les chiens stérilisés ont deux fois plus de risques d’être obèses que les chiens non stérilisés. Les problèmes de comportement autour de sa nourriture ont également une incidence significative sur le poids de votre chien.

Les risques d’obésité chez les chiens

Si votre chien est en surpoids ou obèse, il risque davantage de souffrir d’un certain nombre de maladies graves qui peuvent changer sa vie :

Espérance de vie considérablement réduite

Problèmes cardiaques et respiratoires

Diabète

Diminution de l’immunité et donc augmentation du risque d’infections et d’autres maladies

Maladies ostéoarticulaires telles que l’arthrite

Maladie cardiovasculaire

Calculs urinaires d’oxalate de calcium

Les chiens obèses sont également susceptibles d'être léthargiques, de manquer de motivation et d'énergie, et de refuser de faire des efforts lorsqu'il s'agit d'exercice, de jeu ou d'activité.