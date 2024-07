DÉTAILS DU PRODUIT

La race des Dalmatiens est en général active et requiert une bonne dose d’exercice physique et de stimulation mentale pour éviter l’ennui. Parce que chaque race est unique, il est important que l’alimentation de votre chien réponde à ses besoins spécifiques en nutriments pour l’aider à rester en pleine santé. ROYAL CANIN® DALMATIAN ADULT est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte afin de renforcer sa santé et son bien-être et convient aux Dalmatiens de plus de 15 mois. ROYAL CANIN® DALMATIAN ADULT aide à soutenir le rôle de « barrière » de la peau grâce à une formule exclusive de nutriments, qui comprend notamment des acides gras oméga-3 EPA et DHA. Les Dalmatiens ont également besoin de nutriments spécifiques pour une santé urinaire optimale. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Dalmatian Adult comprend des sources de protéines spécialement adaptées pour renforcer la santé du système urinaire. De plus, ROYAL CANIN® DALMATIAN ADULT favorise le bon fonctionnement du muscle cardiaque grâce à une teneur adaptée en taurine. Les acides gras oméga-3 EPA et DHA, essentiels à la santé cardiaque, jouent aussi un rôle essentiel dans l’entretien de la santé de la peau.

Voir plus