DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER 5+ est spécialement formulé pour les Labrador Retrievers de plus de 5 ans. ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER 5+ contient une combinaison d’antioxydants pour contribuer à maintenir la santé cellulaire de votre chien, ainsi qu’une teneur réduite en phosphore pour favoriser la santé rénale. ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER 5+ contient une teneur adaptée en matière grasses et en calories pour aider votre chien à maintenir un poids optimal tout en limitant la pression sur ses articulations. Des nutriments haut de gamme aident également à renforcer la masse musculaire et à préserver la santé du cartilage. Les croquettes de ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER 5+ sont spécialement conçues pour les Labrador Retrievers et peuvent être réhydratées avec de l’eau tiède pour faciliter la prise alimentaire. Les fibres solubles et insolubles que contient cet aliment à base de croquettes favorisent un transit intestinal régulier, assurant une digestion saine tout en satisfaisant l’appétit de votre chien.

