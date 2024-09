DÉTAILS DU PRODUIT

Les chiens en surpoids souffrent souvent des tensions articulaires qu’entraînent les kilos en trop. Allégez la charge de votre chien en lui offrant des nutriments de haute qualité spécialement conçus pour l’aider à retrouver et maintenir un poids idéal. ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE mousse convient aux chiens de toutes tailles sujets à la prise de poids. Enrichie en protéines hautement digestibles, cette recette très savoureuse favorise l’entretien d’une masse musculaire saine tout en présentant une teneur réduite en matières grasses et en calories. Pour éviter les complications de santé qui peuvent accompagner un poids excessif indésirable, ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE mousse est élaboré à partir d’une combinaison optimale de fibres solubles et insolubles qui procure à votre chien une sensation de satiété. Entre autres nutriments bénéfiques, cette formule est enrichie en acides gras oméga-3 EPA et DHA, des nutriments reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires qui contribuent à renforcer les articulations de votre chien. De plus, ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE mousse assure un transit régulier et sain pour une meilleure digestion. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel LIGHT WEIGHT CARE est également disponible sous forme de croquettes. Toutes deux sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ?

