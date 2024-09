DÉTAILS DU PRODUIT

L’inconfort digestif est pénible pour tout le monde, y compris pour votre chien. Une alimentation contenant des nutriments de haute qualité (spécifiquement sélectionnés pour améliorer le confort intestinal et l’assimilation) peut contribuer au renforcement de l’intestin de votre chien. Adaptée aux chiens pesant jusqu’à 10 kg, la recette très savoureuse de ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE MINI est spécialement conçue pour les chiens sujets aux troubles digestifs. Les petits chiens comme le vôtre ont tendance à avoir des selles plus dures, et peuvent même souffrir de constipation. La formule ROYAL CANIN® ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE MINI prend tout cela en compte. L’inclusion d’un mélange parfaitement équilibré de fibres solubles et insolubles permet de limiter la fermentation tout en favorisant le transit intestinal exactement là où c’est nécessaire. La gamme de prébiotiques présente dans la formule aide à renforcer la santé de la flore intestinale. ROYAL CANIN® prend les protéines très au sérieux. Nous n’utilisons que celles de la plus haute qualité et les adaptons aux besoins spécifiques de votre chien. C’est pourquoi la formule ROYAL CANIN® Digestive Care Mini comprend des protéines L.I.P hautement digestibles. Fort de nos années d’expérience et de mise au point continue, nous disposons toujours des dernières avancées relatives aux meilleures méthodes de fabrication. Notre technique de cuisson intelligente favorise la digestibilité des éléments nutritifs que contient cette formule, une haute digestibilité garantie par des contrôles qualité réguliers et rigoureux. Notre programme nutritionnel DIGESTIVE CARE est disponible sous deux formes : en croquettes et en délicieuse mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les résultats de ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE MINI montrent un développement optimal de la qualité des selles allant jusqu’à 92 %, preuve irréfutable d’un estomac sain. Cela signifie que la formule ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE MINI a fait ses preuves.

Voir plus